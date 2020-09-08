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Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi için araştırma yapıyorsanız ya da yeni modelleri öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edin...

Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi

Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi gibi bilgiler arayanlar için bu ay Türkiye’ye gelecek otomobillerin listesini paylaşıyoruz.

EYLÜL AYINDA TANITILACAK OTOMOBİLLERİN LİSTESİ

Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi var mı?
ODD’den aldığımız verilere göre aşağıda paylaştığımız listedeki otomobiller Eylül 2020’de ilk kez tanıtılacak. Bakalım en yeni otomobil modelleri hangileri?

- HYUNDAİ İ20

Hyundai markasının i20 modeli, Türkiye pazarında çok tutuluyor. Hem kompakt hem de yeterli yaşam alanı sunabilen otomobil, motor seçenekleri ve düşük yakıt tüketimi nedeni ile de çok seviliyor. Hyundai i20 modeli, ikinci elde de çok satanlar arasında yer alıyor. Bu ay 2020 model Hyundai i20 tanıtımı yapılacak.

- HYUNDAİ ELANTRA

2020 model Hyundai Elantra’nın tanıtımı da bu ay yapılacak. Yeni Elantra hakkında detaylar çok merak ediliyor. Yeni Elantra’nın fiyatı ve özellikleri şimdiden otomobil basının en çok konuştukları arasında.

- KİA STONİC

2020 Makyajlı Kia Stonic de Eylül ayında tanıtımı yapılacak olan otomobiller listesinde yer alıyor. Kia Stonic 2020 modeli hakkında detaylı bilgiyi yakında bu sayfadan paylaşıyor olacağız.

- OPEL İNSİGNİA GS FACELİFT

Opel İnsignia GS Facelift 2020 modeli Eylül sonuna doğru tanıtılacak. Opel ailesinin en konforlu modellerinden biri olacağı konuşulan yeni Opel İnsignia GS Facelift fiyatı ve özellikleri de merak konusu.

- TOYOTA YARİS

Toyota Yaris’in 2020 modeli de bu ay tanıtılacak. Yeni Yaris fiyatı ve özellikleri hakkında bu ay içinde detaylı bilgi paylaşılacak.

VOLKSWAGEN GOLF

2020 Volkswagen Golf fiyatı ve özellikleri çok konuşuldu ama yeni Golf tanıtımı sonucunda bu muhteşem otomobil hakkında yeni şeyler öğreneceğiz. Kompakt sınıfın adeta yaratıcısı olan Golf’un 2020 modeli heyecanla bekleniyor.


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