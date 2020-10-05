Eylül Ayında Yıllık Enflasyon Yüzde 11,47'yle Beklentilerin Altında Kaldı

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Profesör Ulusoy ‘‘Biz de son bir ayda enflasyon verilerini ölçtük. Rakam vermem doğru olmaz ama Eylül ayında açıklanan 0,97’yi en az 3’le çarpmak gerek hatta üstüne de ilave etmek gerek. Türkiye’de gerçek enflasyon verisi saklanıyor. Açıklanan oran halkın hissettiği enflasyonun yanına yaklaşmıyor. Düşünün akaryakıt zammı, ÖTV artışı ve bilgisayar zammının oldukça yüksek olduğu Eylül ayında, enflasyon yüzde 0,97 açıklandı. Bir de şunu düşünün eğitim harcamaları enflasyon oranını düşürüyor. Türkiye’de eğitimde özel sektör payı yüzde 3. Bu nasıl bir etki yaratabilir ki? Ama asıl sorun, Türkiye’deki denetimli veri toplama yapısı. Gıda için haftada bir defa, dayanıklı tüketim için de sanırım ayda üç defa çıkılıyor. Veri toplanacak yerler rastgele seçilmeli. Ama biz de denetimli gidildiğinden ayarlamalar yapılıyor. O da açıklanan sonuçları gerçekten uzaklaştırıyor’’ dedi.

Yıllık enflasyonun açıklanan oranın çok üstünde söyleyen Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Veysel Ulusoy, enflasyon verilerinin rastgele değil de denetimli bir biçimde toplanmasının bu sonuçları oluşturduğunu dile getiriyor.

Ancak Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 11,77 olduğu hatırlandığında beklentilerin aksine enflasyon artış hızında bir yavaşlama dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı verilere göre, enflasyon olarak kabul edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstererek yıllık bazda yüzde 11,47 oranına ulaştı.

Aylık bazda en yüksek artış sağlık harcamalarında oldu

TÜİK verileri, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artışın yüzde 25,17’yle çeşitli mal ve hizmetlerde olduğunu ortaya koyarken onu yüzde 15,09’la sağlık yüzde14,95’le gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 12,95’le ulaştırma ve yüzde 11,34’le ev eşyası takip ediyor.

Aylık bazda en yüksek artış gösteren ana harcama gruplarıysa yüzde 3,02’yle sağlık, yüzde 1,84’le ulaştırma, yüzde 0,88’i eğlence ve kültür oldu.

Dört aydır tırmanan Yİ-ÜFE yine hız kesmedi

Yurtiçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Haziran ayında başladığı tırmanışını sürdürüyor. Mayıs ayında yıllık yüzde 5,3 olan Yİ-ÜFE, Haziran’da yüzde 6,17’ye, Temmuz’da yüzde 8,33, Ağustos’ta yüzde 11,53’e çıktıktan sonra Eylül’de yüzde 14,33’e ulaştı.

Yİ-ÜFE’de Ağustos ayına göre artış ise yüzde 2,65 oldu.

En yüksek artış sermaye malı ile dayanıklı tüketim malı gruplarında

Yıllık değişim oranlarına bakıldığında enerjide yüzde 4,23’le elektrik, gaz ve buharda yüzde 2,62’lik düşüş görülmekle birlikte diğer ana sanayi gruplarına artış gözlemleniyor.

Sermaye malında artış yüzde 21,09’a ulaşırken, onu yüzde 19,72 ile dayanıklı tüketim malı, yüzde 17,91 ile ara malı ve yüzde 16,37 ile madencilik takip ediyor.

