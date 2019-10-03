HABER

Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında eylül ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta gerçekleşti - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 24,62 ile limon geldi

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık izledi.

Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,71 ile taksi ücreti, yüzde 18,84 ile patlıcan, yüzde 17,02 ile erkek spor kazağı, yüzde 14,23 ile yurt ücretleri, yüzde 13,92 ile doğalgaz, yüzde 13,82 ile sivri biber ve yüzde 11,35 ile okul servis ücreti yer aldı.

- En çok limon ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıSarımsak
42,58Kabak
30,85Salatalık
27,75Taksi ücreti
19,71Patlıcan
18,84Erkek spor kazağı
17,02Yurt ücretleri
14,23Doğalgaz
13,92Sivri biber
13,82Okul servis ücreti
11,35Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta
11,25Dolmuş ücreti
10,54Metro ücreti
9,46Çay
9,09Reçel
8,05Antep fıstığı
7,07Erkek eşofmanı
6,86Yumurta
6,77Erkek ceketi 6,61Kreş ve gündüz bakım evleri
6,60 Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıSalça
-0,57Buğday unu
-0,63Kuru fasulye
-0,78Badem içi
-1,00Nohut
-1,77Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-2,08Üzüm
-2,46Fındık içi
-2,65Erkek tişörtü
-2,74Şehirler arası otobüs ücreti
-3,54Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
-4,51Kavun
-4,57Tavuk eti
-10,05Domates
-10,10Patates
-12,22Taze balıklar
-14,23Elma
-15,29Kuru soğan
-18,23Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-20,29Limon
-24,62

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi'Çivisiz' ambarlar zamana yenildi
Konsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılarKonsere biletle değil, kırtasiye malzemeleriyle alındılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fiyat artışları TÜİK zam şampiyonu

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Onyekuru depremi! 3 ay önce transfer olmuştu ama...

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

Bilal Erdoğan aktif siyasete neden girmedi?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da yine aynı manzara!

Adana'da polis servisine düzenlenen saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı

Hain saldırının ayrıntıları ortaya çıktı!

Muğla-Antalya yolunda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Yolcu otobüsünde yangın!

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Van'da dev uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Ankara'da sahte içki operasyonu! Öğrencilerin gittiği mekanlara satmışlar

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.