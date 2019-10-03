Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık izledi.
Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,71 ile taksi ücreti, yüzde 18,84 ile patlıcan, yüzde 17,02 ile erkek spor kazağı, yüzde 14,23 ile yurt ücretleri, yüzde 13,92 ile doğalgaz, yüzde 13,82 ile sivri biber ve yüzde 11,35 ile okul servis ücreti yer aldı.
- En çok limon ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıSarımsak
42,58Kabak
30,85Salatalık
27,75Taksi ücreti
19,71Patlıcan
18,84Erkek spor kazağı
17,02Yurt ücretleri
14,23Doğalgaz
13,92Sivri biber
13,82Okul servis ücreti
11,35Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta
11,25Dolmuş ücreti
10,54Metro ücreti
9,46Çay
9,09Reçel
8,05Antep fıstığı
7,07Erkek eşofmanı
6,86Yumurta
6,77Erkek ceketi 6,61Kreş ve gündüz bakım evleri
6,60 Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıSalça
-0,57Buğday unu
-0,63Kuru fasulye
-0,78Badem içi
-1,00Nohut
-1,77Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-2,08Üzüm
-2,46Fındık içi
-2,65Erkek tişörtü
-2,74Şehirler arası otobüs ücreti
-3,54Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
-4,51Kavun
-4,57Tavuk eti
-10,05Domates
-10,10Patates
-12,22Taze balıklar
-14,23Elma
-15,29Kuru soğan
-18,23Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
-20,29Limon
-24,62
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