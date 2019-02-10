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Eylül Bebek ve dayısı son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 15:23 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL. (DHA) KARTAL'da çöken binada hayatını kaybedenler arasında bulunan 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve 16 yaşındaki dayısı Melih Aydın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeytinlik Ulu Camisinde düzenlenen törene Dervişoğlu ve Aydın Aileleri'nin yanı sıra, çöken binada yakınlarını kaybeden vatandaşlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da katıldı. Baba Kemal Aydın, oğlu Melih Aydın ve torunu Eylül Dervişoğlu'nun tabutunun başında gözyaşlarıyla ağıt yaktı. 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu'nun babası da uzun süre tabuta sarılarak ağladı. Melih Aydın ve Eylül Dervişoğlu'nun cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kartal Mezarlığı'na defnedildi

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