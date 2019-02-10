HABER

EYLÜL BEBEK VE DAYISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:01 | Son Güncelleme

  Kartal'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK,(DHA)
Kartal'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Minik Eylül ve dayısı Melih Aydın, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Görüntü dökümü:
---------------
-Cenaze töreninden görüntüler

PARTNERBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyorBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyor
Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninde konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AKM Projesi'nin temel atma töreninde konuştu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.