EYLÜL BEBEK VE DAYISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK,(DHA)

Kartal'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Minik Eylül ve dayısı Melih Aydın, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

