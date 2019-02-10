Eylül bebek ve dayısı son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) KARTAL'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Minik Eylül ve dayısı Melih Aydın, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.

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