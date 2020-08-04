Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 3 gün okuldan 3 gün evden eğitim sırasında kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmaması, Fahrettin Koca'nın bayram dolayısıyla yaptığı olumsuz açıklamalar, vatandaşların "ikinci dalga mı gelecek" sorusunu sormasına neden oldu. Bayramda, özellikle tatil yerlerinde maskesiz ve korumasız, koronavirüsten korunma şartlarına dikkat etmeden tatilini yapan vatandaşlar, salgının ikinci dalga ile tekrar yayılması ihtimalini artırdı.

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs yokmuş gibi tatilini geçiren ve dikkat etmeyen vatandaşların, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden kalkıp, koronavirüs riski çok az olan yerlerde tatil yapması koronavirüs salgınının tekrar ikinci bir dalga ile yayılacağını gündeme getirdi.

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı'nın ardından Eylül'de okulların açılmasını bekleyen vatandaşlar ikinci dalganın konuşulmasının ardından, hibrit eğitim alacak çocuklarının evden eğitim alacağı zamanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Okullar açılınca, daha çok çocukların sağlığı için çocuklar evde eğitim aldığı sırada sokağa çıkma kısıtlaması alınacağı düşünülüyor. Hibrit eğitim sırasında çokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusuna şu an için yetkililerden böyle bir açıklama gelmiş değil. Fakat uzmanların önerileri ve yapılan çalışmalardan anladığımız kadarı ile Eylül ayı itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir.