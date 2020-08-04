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Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 3 gün okuldan 3 gün evden eğitim sırasında kısıtlama olacak mı?

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Okulların koronavirüs önlemleri alınarak hazırlanması sürerken, **okullar açıldığında sokağa çıkma kısıtlamaları da olacak mı** sorusu gündemden düşmüyor. Hibrit eğitimin yapılacağı ve 3 gün okuldan 3 gün de evden eğitimin verileceği dönemde, öğrencilerin evde kalacağı günler sokağa çıkma kısıtlaması da olacak mı merak ediliyor. Peki **Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?**

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 3 gün okuldan 3 gün evden eğitim sırasında kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmaması, Fahrettin Koca'nın bayram dolayısıyla yaptığı olumsuz açıklamalar, vatandaşların "ikinci dalga mı gelecek" sorusunu sormasına neden oldu. Bayramda, özellikle tatil yerlerinde maskesiz ve korumasız, koronavirüsten korunma şartlarına dikkat etmeden tatilini yapan vatandaşlar, salgının ikinci dalga ile tekrar yayılması ihtimalini artırdı.
Uzmanların tüm uyarılarına rağmen Kurban Bayramı tatilinde koronavirüs yokmuş gibi tatilini geçiren ve dikkat etmeyen vatandaşların, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden kalkıp, koronavirüs riski çok az olan yerlerde tatil yapması koronavirüs salgınının tekrar ikinci bir dalga ile yayılacağını gündeme getirdi.

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kurban Bayramı'nın ardından Eylül'de okulların açılmasını bekleyen vatandaşlar ikinci dalganın konuşulmasının ardından, hibrit eğitim alacak çocuklarının evden eğitim alacağı zamanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Okullar açılınca, daha çok çocukların sağlığı için çocuklar evde eğitim aldığı sırada sokağa çıkma kısıtlaması alınacağı düşünülüyor. Hibrit eğitim sırasında çokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusuna şu an için yetkililerden böyle bir açıklama gelmiş değil. Fakat uzmanların önerileri ve yapılan çalışmalardan anladığımız kadarı ile Eylül ayı itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir.

Okullar açılınca sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?

Eylül ayının grip aşısının yapıldığı ay olması ve grip gibi soğuk algınlığı rahatsızlıkların başladığı dönem olması vatandaşları korkutuyor. Özellikle büyük ve kalabalık şehirlerde grip salgınlarının Eylül ayı itibari ile başlaması, vatandaşları ve uzmanları meraklandırıyor. Eylül'de sokağa çıkma yasağı olacak mı ya da Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorularının cevabını arayan vatandaşlar, grip olunca vücudun direncinin düşmesinden ve koronavirüse yakalanmaktan korkuyor. Okullar açıklınca sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusuna cevap geldiğinde mynet.com'da haberimizi güncelleyeceğiz.

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