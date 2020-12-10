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Eylül döneminde işsizlik de istihdam da azaldı

10.12.2020 11:08 | Son Güncelleme:
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TÜİK'in açıkladığı Ağustos, Eylül ve Ekim'i içeren Eylül dönemi sonuçlarına göre ülke genelinde işsizlik oranı yüzde 12,7'ye geriledi, istihdam oranı ise 2 puan azalarak yüzde 44,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül 2020 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2,0 puanlık azalış ile yüzde 44,1 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,9'u sanayi, yüzde 6,3'ü inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta istihdam yüzde 31,6'ya geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık azalışla yüzde 24,3'e, istihdam oranı ise 2,4 puan azalarak yüzde 31,6'ya geriledi. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 29,1 oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 12,9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 49, işgücüne katılma oranı ise 2,9 puanlık azalışla yüzde 56,2 oldu.

Eylül 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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