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  4. Eylül ortasında yanacağız... Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor

Eylül ortasında yanacağız... Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor

17.09.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelini etkisi altına alması beklenen çöl sıcakları başlıyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağı ve artmaya devam edeceği belirtildi. Öte yandan sıcaklıkların İstanbul'da 32 derece olması bekleniyor. İşte 17 Eylül Cumartesi günü beklenen hava durumu...

Eylül ortasında yanacağız... Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, bu hafta sonu etkili olacak çöl sıcakları konusunda uyardı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı ve artmaya devam edeceği belirtilirken İstanbul'da 32, Ankara'da 35 ve İzmir'de ise 34 derece sıcaklık bekleniyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

YAĞIŞ YOK, HAVALAR ISINACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık
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