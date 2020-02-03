Eylül Öztürk ikinci kez hamile

Doğum sonrasında da bebeğiyle birlikte geçirdiği keyifli vakitleri takipçilerine ulaştıran ve bebek bakımına dair önemli detaylar paylaşan Eylül Öztürk, geride bıraktığımız gün ikinci kez hamile olduğunun müjdesini verdi.

Müzisyen eşi Barış Kenan Özkan’ın çektiği bir selfiede tuvaletin başında kusarken gördüğümüz Öztürk, “Kara kurbağa tatlısına kardeş geliyor abileri ablaları… Bir ömür birbirlerine destek olsunlar. Hoş babası da benim için bir çocuk sayılır şu hareketlere bak hahahah. Ama sen hep ilk aşkım olarak kalacaksın tabii ki” ifadelerini kullanarak ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.



