Eylül Öztürk ile Hey Anne programı ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını PH Yapım Hülya Sepken'in üstlendiği, sunuculuğunu Eylül Öztürk’ün yaptığı program, Kanal D’nin hafta sonu ekranında çok yakında başlıyor. Programda, hamilelik, doğum, yeni doğan bakımı, anne-baba olma psikolojisi, hem anne hem çocuk için sağlıklı beslenme önerileri ile ilgili tüm konular, uzman konuklar eşliğinde ekrana gelecek.

Her bölüm ünlü bir ebeveynin konuk olacağı programın ilk bölüm konuğu ise yakın zamanda oğlu Aras'ı kucağına alan sunucu Zahide Yetiş.

Eylül Öztürk ile Hey Anne, ilk bölümüyle 11 Mayıs Cumartesi 08.45'te Kanal D’de yayınlanacak.



