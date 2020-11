Eylül Yağlıkara cinayeti davasında karar açıklandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de cinsel saldırıya uğrayarak öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ailesi, dava sonrası katilin ağırlaştırılmış müebbet ceza almasına sevindiklerini ve davanın Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.

Mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından hükmünü açıkladı. Sanık Uğur Koçyiğit, “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaşmış müebbet hapis, “çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından ise toplam 42 yıl hapse mahkum edildi. Koçyiğit’e bu cezalarda indirim uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Huriye Koçyiğit ise “çocuğu kasten öldürme” ve “çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrası Ankara Adalet Sarayı önünde duygularını dile getiren Eylül Yağlıkara’nın annesi Şerife Yağlıkara, "Şu anda duygularım karmakarışık, sevinçle üzüntüyü bir arada yaşıyorum şu anda. Niye derseniz evladımı kaybettim bir yandan üzülüyorum. Bir yandan da katilin ağırlaştırılmış müebbet ceza almasına seviniyorum. Biliyorum evladım geri gelmeyecek ama en azından katilleri dışarıda gezmeyecek. Başka annelerin canı yanmayacak. Evladıma olan özlemim hiçbir zaman bitmeyecek. Ama inşallah çürümüş bedenleri çıkar o hapishaneden, kurt düşer bedenlerine. Yüce adaletimize de teşekkür ediyorum ağırlaştırılmış müebbet cezası verdikleri için. En azından o çıkmayacak, gezmeyecek. O çıksaydı bir daha çok azap çekerdik. Daha çok rahatsız olurduk. Evladımızın kanı da yerde kalmış olurdu. Çok şükür Rabbime meleğimin kanı yerde kalmadı. Allah onlara bırakmadı şükürler olsun" diye konuştu.

Verdikleri mücadeleye her zaman güvendiklerini söyleyen baba Halil İbrahim Yağlıkara, "Bugün hem sevinçliyim hem üzüntülüyüm. Evet Eylül gelmeyecek ama başka Eylüller, başka anneler, başka babalar yanmayacak. Başka çocuklar katledilmeyecek, tacize uğramayacaklar. Belki biz Eylül’ün başına geldiği bu olaydan dolayı Türkiye’ye örnek olduk. Ayakta durduk, bize destek veren aileler için. Herkesten Allah razı olsun. Mücadeleme her zaman güvendim. Çocuğumun kaybolduğu gün de cuma günüydü. Bu cuma günü çok hayırlıydı. Hakim ve savcılara teşekkür ediyorum, çok güzel karar verdiler. Evet Eylül’ü getirmediler ama bizi içeride yücelttiler. Bu verilen karar çok güzel oldu. Bize destek çıkan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Adaletin yerini bulduğunu belirten ailenin avukatı Funda Sadıkahmet, "Elimize herhangi bir tutanak verilmedi. Başkanı duyabildiğimiz kadarıyla Uğur Koçyiğit ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca diğer işlediği suçlardan sebepte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası üzerine bir 62 yıl daha ceza aldı. Huriye Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından başlayarak bir kısım indirimler neticesinde 13 yıl 4 ay ve yardım yataklıktan ayrıca 2 yıl 6 ay alıp hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tutuksuz devam edecek yargılama süreci. Üç yıl denetime tabi tutuldu. Karar yazıldıktan sonra biz Huriye Koçyiğit yönünden en azından azmettirme sebebiyle istinaf edeceğiz dosyayı. Tüm Türkiye’deki bu önemli davalarda ailelerin arkasında olan, yanında olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Adalet gerçekten bugün yerini buldu. Adaletimize hep güvendik, biraz gecikmeler oldu belki ama bu tamamen sanık ve o taraftan kaynaklı oldu. Çok şükür çok güzel bir sonuç aldık. İnşallah başka Eylüller bunu yaşamasın. Allah ailesine sabırlar versin. Çok gururluyuz, çok mutluyuz. En azından Eylül bir nebze olsun daha rahat uyuyacak kabrinde ve biz daha rahat ziyaret edeceğiz onu" açıklamalarında bulundu.

Toplu basın açıklamasını ardından sözlerine devam eden anne Şerife Yağlıkara, "Şu anda duygularımı anlatmak mümkün değil. Hem sevinci hem üzüntüyü bir arada yaşıyorum. Evladımı kaybettim. Biliyorum çok büyük bir acı. Bu acıyı unutmam mümkün değil ve ölünceye kadar da unutmayacağım, ta ki yavrumun yanına gidinceye kadar. Bugün o katillerin ceza alması bizim duygularımızı bir nebze olsun sevindirdi. Katiller gezmeyecek. Hak ettiği cezaları adılar. Karagözlü meleğim en azından mezarında rahat uyuyacak, ’İntikamım alındı’ diyecek. Böyle insanlar çıkmasınlar hapisten. Başka Eylüllerin canı yanmasın. Başka anne, babaların canı yanmasın. Evlatlar acı çekmesin. Anneler acı çekmesin. Yüce adaletimiz, sabrettik biliyorum, üç sene gittik geldik. Her gelişimizde o katillerin yüzlerini görmek zorunda kaldık. Aynı olayları, aynı duyguları tekrar tekrar yaşamak zorunda kaldık. Sabrın sonu selametmiş. Yüce devletimizden, milletimizden, adaletimizden Allah razı olsun" dedi.

Adalete her zaman güvendiklerini vurgulayan baba Yağlıkara, "Yüce adaletimize her zaman güvendik, sığındık. Devletimize zeval vermesin. Bugünkü karar çok güzel oldu. Evet Eylül gelmeyecek acımız büyük. Şu an hem üzgünüm hem mutluyum verilen karara. En azından başka çocuklar ölmeyecek. Başka ailelerin böyle içi yanmayacak. Verilen karar çok güzel oldu. Yüce adalete her zaman güvendik. İnşallah bu canilerin içeriden bedenleri çıkmayacak" ifadelerini kullandı.