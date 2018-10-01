Eylül'de İhracat Rekoru Kırıldı Ancak Yeni Siparişler Yavaşlıyor

Ağustos ayında yaşanan kur krizi sonrası 7 Türk Lirası’nı gören dolar kuru, Ekim ayının ilk günü yüzde 2 dolaylarında değer kaybederek 5,92’ye kadar geriledi. Dolar kuru 6 liranın altına inerken Euro da 7 TL olarak kabul edilen 'psikolojik sınırın' altına inerek 6,88-6,90 aralığına düştü. İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’nın BIST 100 Endeksi de yeniden 100 bin seviyelerine çıktı. 12 aylık ihracat tarihi zirvesinde: 165,1 milyar dolar Bir pozitif gelişme de ihracat sektöründen geldi. Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, Eylül ayında ihracat 14 milyar 476 milyon dolarla tarihin en yüksek Eylül ayı performansını gösterdi. İthalat ise geçen yılın aynı dönemine göre %18,1 gerileyerek 16 milyar 368 milyon dolar oldu. İhracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “ Yıllıklandırılmış ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirveyi görmüştür. Eylül ayında ithalatımız 16,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı %88,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu son dokuz yılın en yüksek düzeyi. İhracat hedefini 170 milyar dolar olarak revize etmiştik. İnşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

Antalya’da basın toplantısı düzenleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de haziran ve ağustos ayları dışında ihracatçının her ayı rekorla kapattığını söyledi. Türkiye’nin ihracatında ilk üç sırayı Almanya, İngiltere ve İtalya alırken ithalatında ise Rusya, Çin ve Almanya ilk üç sırayı aldı. Prof. Güneş: “TL’nin dolar karşısında değer kazanmasının siyasi nedenleri var ama güven sorunu sürüyor” Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi Hurşit Güneş, Ağustos ayındaki kur hareketliliğinin ihracat rakamlarına olumlu yansıdığı kanısında. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Prof. Güneş, “İhracatın ithalatı karşılama oranının artması elbette olumlu. Tabii ihracat artışında, kurun ciddi etkisi olduğunu da varsaymalıyız. Ama bunu istikrarlı bir şekilde nasıl sürdüreceğiz? Bu belirsiz. Kurdaki değer kaybında ekonominin etkisi bence sınırlı. Öncelikle İdlib’de bir askeri operasyon önlenmesi olumlu yansıdı. Ayrıca Brunson ile ilgili bir beklenti var, tabii Almanya seyahatinin iyi geçmiş olması ve McKinsey ile anlaşma da olumlu yansıdı. Faizin geldiği seviyeyi de düşündüğümüzde Türk Lirası ABD Doları karşısında değer kazanmayı sürdürebilir. Ama ekonomideki güvende ciddi bir sıkıntı var. Orada bir düzelme görülmüyor” dedi.