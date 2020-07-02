Eylülde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs hayatın her alanında olumsuz etkilerini gösterdi ve eğitim de bundan nasibini aldı. Mart 2020'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar kapılarını kapatırken, öğrenciler derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etmeye başladı. Online eğitim ile birlikte eğitim dönemi tamamlanırken, yeni dönem öncesinde akıllarda tek bir soru var: "Eylülde okullar açılacak mı?" Hem öğrenciler hem de veliler eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini merak ediyor. Koronavirüs tablosuna bakıldığında pek de iç açıcı olmayan rakamlar vatandaşları tedirgin ediyor. Peki bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar aldı mı? İşte okullar ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı...
Yeni dönem öncesinde en fazla merak edilen konu okulların eğitime Eylül 2020'de başlayıp başlamayacağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” sözleriyle bu tartışmalara noktayı koydu.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde de okulların açılış tarihi 7 Eylül 2020 Pazartesi olarak gösterildi.
Aileler çocuklarının koronavirüsten olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor. Özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son iki haftada 5 ilde vaka sayılarında dikkat çekici artış görüldüğünü belirtmesi sonrasında eğitim konusunda yeni bir adım atılıp atılmayacağı merakla bekleniyor.
Vaka sayılarının bir türlü 1000'in altına düşmemesi ile ilgili kaygılarını dile getiren Hürriyet Başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında koronavirüs günlük vaka sayısının böyle devam etmesi halinde eylül ayında okulların açılmasının zor olduğunu iddia etti.
"Bu rakamlardan korkalım" başlıklı yazısında Müftüoğlu, "Bu rakamlarla eylülde okulları açmayı unutun." ifadelerine yer verdi.