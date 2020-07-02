Eylülde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs hayatın her alanında olumsuz etkilerini gösterdi ve eğitim de bundan nasibini aldı. Mart 2020'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında okullar kapılarını kapatırken, öğrenciler derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etmeye başladı. Online eğitim ile birlikte eğitim dönemi tamamlanırken, yeni dönem öncesinde akıllarda tek bir soru var: "Eylülde okullar açılacak mı?" Hem öğrenciler hem de veliler eğitim öğretim yılının başlangıç tarihini merak ediyor. Koronavirüs tablosuna bakıldığında pek de iç açıcı olmayan rakamlar vatandaşları tedirgin ediyor. Peki bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar aldı mı? İşte okullar ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı...

Eylülde okullar açılacak mı?

Yeni dönem öncesinde en fazla merak edilen konu okulların eğitime Eylül 2020'de başlayıp başlamayacağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” sözleriyle bu tartışmalara noktayı koydu.