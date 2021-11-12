Eylül’de Rekor Sayıda Amerikalı İşten Ayrıldı

Amerikalılar, Eylül ayında üst üste ikinci ay, rekor bir hızla işlerinden ayrıldı. Bu kişilerin çoğu, tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın olan eleman açığını kapatabilmek için daha yüksek maaş teklif eden başka şirketlere geçti.

Çalışma Bakanlığı’nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, Eylül ayında, 4 milyon 400 bin kişi yani ülke işgücünün yaklaşık yüzde 3'ü işten ayrıldı.

Bu rakam, Ağustos ayında 4 milyon 300 bin ve pandemi öncesinde 3 milyon 600 bindi.

Ağustos ayında 10 milyon 600 bin olan açık pozisyon sayısı 10 milyon 400 bine düştü.

Bu rakamlar, yeni işe alınan kişilerin, eleman ihtiyacı olan işletmeler tarafından verilen daha yüksek ücretleri almak için işlerini bırakmasıyla, işgücü piyasasında tarihi bir kargaşa düzeyine işaret ediyor.

Gelirler artıyor, Amerikalılar daha fazla harcama yapıyor, ekonomi büyüyor ve işverenler buna ayak uydurabilmek için işe alımları hızlandırıyor. Ancak artan enflasyon, işçilerin artan gelirlerini eritiyor.

Cuma günü yayınlanan rapor, işverenlerin Ekim ayında işe alımlarını arttırarak 531 bin yeni iş sahası eklediğini ve işsizlik oranının yüzde 4,8'den yüzde 4,6'ya düştüğünü gösteren geçen haftaki raporun ardından geldi. Ağustos ve Eylül aylarında istihdam kazanımlarını kısıtlayan Delta dalgasının azalmasıyla işe alımlar toparlandı.

Kişilerin çalıştıkları işten ayrılmaları, genellikle çalışan güveninin bir işareti olarak algılanyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu yeni bir pozisyon için istifa ediyor.

Boş pozisyonların sayısı art arda dört ay boyunca 10 milyonu aştı. Salgın öncesi rekor 7,5 milyondu. Eylül ayında 7 milyon 700 bin işsizden daha fazla iş ilanı olması, pek çok şirketin eleman bulmakta zorlandığını gösteriyor.

İşsiz sayısına ek olarak, pandemi öncesi eğilimlere kıyasla iş arayan yaklaşık 5 milyon daha az insan var ve bu da işverenlerin işe alımını çok daha zor hale getiriyor.

Ekonomistler bu düşüşün birçok nedeni olduğu görüşünde. Bu kişilerin bazıları bulamadığı ya da ücretini karşılayamadığı için çocuk bakımı hizmeti alamayan anneler. Bazılarıysa COVID-19'a yakalanma korkusuyla işe girmekten kaçınıyor. Bu yıl ve 2020'deki teşvik ödemeleriyle süresi dolan ek işsizlik yardımı, bazı ailelere daha fazla tasarruf sağladı ve iş aramaktan vazgeçmelerine neden oldu.

Goldman Sachs’ın, Perşembe günü paylaştığı bir araştırmaya göre, 5 milyonun çoğunun emekli olmaya karar vermiş yaşlı Amerikalılar olduğu tahmin ediliyor. Ekonomistlerin en verimli çalışma yılları olduğunu düşündüğü 25 ila 54 yaşları arasındaki kişilerin sayısıysa sadece 1 milyon 700 bin.

Goldman, en verimli çalışma yıllarında olan bu insanların çoğunun önümüzdeki aylarda işe döneceğini, ancak bu durumda yine de pandemi öncesine göre çok daha küçük bir işgücü olacağını tahmin ediyor. Bu, işverenler aylarca hatta yıllarca işgücü sıkıntısıyla karşı karşıya bırakabilir.

Diğer ülkelerdeki işletmeler de benzer zorluklarla karşı karşıya. Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde de ücret artışları ve daha yüksek enflasyona yol açan benzer durumlar söz konusu.

Özellikle kış tatili alışverişi sezonu yaklaşırken eleman sayısını arttırmak isteyen perakendeciler ve dağıtım şirketleri, ABD'li işçiler için yoğun bir rekabet içinde.

Online alışveriş devi Amazon, 125 bin daimi şoför ve depo çalışanı işe alıyor ve saatte 18 ila 22 ABD doları arasında bir ücret teklif ediyor. Ayrıca 3 bin ABD dolarına varan işe alım ikramiyesi de ödüyor.

Mevsimlik işe alımlar da artıyor. Kargo şirketi UPS, tatil teslimatlarını yapabilmek için 100 bin işçi daha almaya hazırlanıyor. Şirket, bazı başvuru sahiplerine 30 dakika içinde iş teklifi yapmayı planlıyor.

