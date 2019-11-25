HABER

Eylül’ü kadın polis müdürü hayata bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 09:50 | Son Güncelleme

Adana’da dans ederken çapraz bağları koptuğundan uzun süredir dans edemediği için psikolojisi bozulup hiç yemek yemeyen kız çocuğu, sadece kadın polis müdürünün elinden yemek yiyerek hayata tutundu.Adana’da dans etmeyi çok seven ve her fırsatta, her boş anında dans eden Eylül Kaçar’ın (14) bir yıl önce dans ederken çapraz bağları koptu.

Adana’da dans ederken çapraz bağları koptuğundan uzun süredir dans edemediği için psikolojisi bozulup hiç yemek yemeyen kız çocuğu, sadece kadın polis müdürünün elinden yemek yiyerek hayata tutundu.
Adana’da dans etmeyi çok seven ve her fırsatta, her boş anında dans eden Eylül Kaçar’ın (14) bir yıl önce dans ederken çapraz bağları koptu. Ters hareket yaptığı için sakatlanan Kaçar o günden sonra dansı çok sevdiği için sakat sakat dans etmeye devam etti. Ancak bir süre sonra dans edemez hale geldi. Gittiği doktorlar da ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Kaçar, 9 Eylül günü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümününde ameliyat oldu.

Hayatı polis müdürüyle tanışınca değişti
Eylül Kaçar, ameliyat olduktan sonra Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Semra Kan ile hastanede tanışma imkanı buldu. Aktaş ve Kan bir polis müdürünün yakınını ziyaret ettiği sırada gördüğü Kaçar ile yakından ilgilendi. Aktaş, küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenince 12 Eylül günü hastanede Kaçar’a sürpriz doğum günü de hazırladı.
Taburcu olduktan sonra koltuk değneğiyle yürüyen Eylül, dans edemediğinden hayata küstü, yemek yememeye başladı. Bu nedenle Eylül 10 kilo verdi. Anne Gülfem Tupa ne yaptıysa hayata küsen kızına yemek yediremedi.

Semra müdürün elinden yemek yiyor
Anne bunun üzerine kızının çok sevdiği Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Semra Kan’ı kızıyla birlikte ziyaret etti. Anne Tupa bu ziyaret sırasında kızının hiç yemek yemediğini bu nedenle de çok zayıfladığını, iyileşmesinin de bu nedenle geciktiğini söyledi. Bunun üzerine Kan, Eylül ile konuşup yemek yemesi gerektiğini aksi takdirde iyileşemeyeceğini söyledi. Eylül ise çok sevdiği polis müdürüne tek şartla yemek yiyeceğini söyleyerek, "Siz evimize gelir kendi ellerinizle bana yemek verirseniz yerim" dedi.
Bunun üzerine kız çocuğunun iyileşmesi için Semra Kan, her gün Eylül’e yaptığı yemekleri kendi elleriyle yedirmeye başladı. Bu sayede Eylül kısa sürede tekrar kilo almaya, sağlığına kavuşmaya başladı.

"Zorla ameliyat yaptıkları için yemek yemiyordum"
Eylül Kaçar, "Ben ameliyat olmak istemiyordum doktorlar da olmalısın dediler ve zorla olmuş gibi hissettiğim için yemek yememeye başladım bu yüzden de zayıfladım. Bugün Semra abla geldi ve onun elinden yemek yedim bundan sonra yemeğimi yiyeceğim çok mutluyum. Annem yemek yemediğim için bana kızıyordu ve polislere haber vermiş. Annem hazırlan hastaneye gidip raporunu alacağız dedi ben de tamam dedim. O arada polislerle görüşmüş daha sonra yanıma geldi ve seni polis ablalarının yanına götürüyorum dedi ben çok mutlu oldum. Oraya gittiğimde çok mutlu oldum bundan sonra sağlığım için de yemek yiyeceğim" dedi.

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
(Özel) Kontrolsüz şerit değiştiren sürücü az kalsın motosikletlinin ölümüne neden olacaktı(Özel) Kontrolsüz şerit değiştiren sürücü az kalsın motosikletlinin ölümüne neden olacaktı
Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralıKavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KAMER’in araştırmasında kadına yönelik şiddet yüzde 96 çıktı

Doğu ve Güneydoğu'da 'kadına şiddet' araştırması!

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı

Sınavdayken fark edildi, hemen gözaltına alındı

Bursalı avcılar 252 kiloluk yaban domuzu vurdu

Bursa'da avcılar vurdu! Tam 252 kilo

İçişleri Bakanlığı'ndan 'çakar lamba' açıklaması: Eski vekillerin ayrıcalığı yok

İçişleri Bakanlığı'ndan 'çakar lamba' açıklaması

Bursa'da dehşet anları! Uyarılana kadar fark etmedi

Bursa'da dehşet anları! Uyarılana kadar fark etmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.