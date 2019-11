Eylül’ü kadın polis müdürü hayata bağladı

Adana’da dans ederken çapraz bağları koptuğundan uzun süredir dans edemediği için psikolojisi bozulup hiç yemek yemeyen kız çocuğu, sadece kadın polis müdürünün elinden yemek yiyerek hayata tutundu.

Adana’da dans etmeyi çok seven ve her fırsatta, her boş anında dans eden Eylül Kaçar’ın (14) bir yıl önce dans ederken çapraz bağları koptu. Ters hareket yaptığı için sakatlanan Kaçar o günden sonra dansı çok sevdiği için sakat sakat dans etmeye devam etti. Ancak bir süre sonra dans edemez hale geldi. Gittiği doktorlar da ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Kaçar, 9 Eylül günü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümününde ameliyat oldu.

Hayatı polis müdürüyle tanışınca değişti

Eylül Kaçar, ameliyat olduktan sonra Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Semra Kan ile hastanede tanışma imkanı buldu. Aktaş ve Kan bir polis müdürünün yakınını ziyaret ettiği sırada gördüğü Kaçar ile yakından ilgilendi. Aktaş, küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenince 12 Eylül günü hastanede Kaçar’a sürpriz doğum günü de hazırladı.

Taburcu olduktan sonra koltuk değneğiyle yürüyen Eylül, dans edemediğinden hayata küstü, yemek yememeye başladı. Bu nedenle Eylül 10 kilo verdi. Anne Gülfem Tupa ne yaptıysa hayata küsen kızına yemek yediremedi.