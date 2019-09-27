Eylül'ün cinayet sanığı tahliyesini istedi, mahkeme reddetti

İrfan ÖZŞEKER- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara'nın (8) öldürülmesiyle ilgili, ailenin komşusu Uğur Koçyiğit'in (42) tutuklu, annesi Huriye Koçyiğit'in (69) ise tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep eden sanık Uğur Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Geçen yıl 22 Haziran'da kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın boğularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ailenin komşusu Uğur Koçiğit ve tutuksuz olan annesi Huriye Koçyiğit, Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis istenen Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapsi istenen annesi Huriye Koçyiğit, duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Eylül Yağlıkara'nın ailesi ve tarafların avukatları, milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda izleyici katıldı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin tarafara söz verdi. Tanıkların Polatlı'da alınan soruşturma aşamasındaki beyanlarıyla mahkeme huzurundaki ifadelerinin çelişkili olduğunu söyleyen sanık Uğur Koçyiğit, suçun üzerine atılmak istendiğini iddia etti. Uzun süre tutuklu kaldığını söyleyen Koçyiğit, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti. Yağlıkara ailesinin avukatı ise, sanık Huriye Koçyiğit'in 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığını, ağır ceza gerektiren bu duruma rağmen tutuksuz olduğunu, bu durumun kamu vicdanını yaraladığın belirterek, sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından, sanık Uğur Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına, anne Huriye Koçyiğit’in ise adli kontrol altına alınmasına hükmederek duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.

Öte yandan duruşma sonrası baba İbrahim Yağlıkara ve yakınları, Uğur Koçiğit ve annesi Huriye Koçyiğit'e tepki gösterdi.

'TEK YÜREK OLDUK'

Duruşma öncesi CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, MHP Polatlı İlçe Başkanı Uğur Güngör ve sivil toplum örgütleri üyeleri, Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri adına konuşan Saadet Özkan, "Türkiye’nin en ağır, en vahşi cinayetlerinden biri olan Eylül Yağlıkara’nın davasındayız. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde tüm siyasi partilerden temsilcilerle, çocuğumuz için tek yürek olduk. Biz, Türkiye Cumhuriyetinde bulunan her yerde çocuklar için tek yürek olacağız. Bu davada sürecin uzamasını istemiyoruz. İstismarcının annesinin de tutuklu yargılanmasını istiyoruz. İbrahim bey ve eşi, 18 ay boyunca adaletin gelmesi için beklediler" dedi.

Baba İbrahim Yağlıkara ise "Burada ki herkes, bizim yanımızda oldular, bizi yalnız bırakmadılar. Bizim yavrumuzun yaşamına son verdi caniler. Başka çocuklar da böyle ölmesin parklarda oynasınlar. Bizim acımız çok büyük. Başka ailelerde yanmasın" diye konuştu.

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