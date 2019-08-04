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Eymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak, ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan (23), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbest

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada Eymen Kayra Taş'a (6) çarparak, ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan (23), mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın, karara itiraz edeceği öğrenildi.
Kaza, perşembe günü saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan yönetimindeki greyder, iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Gündoğan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün, daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi. Gündoğan, jandarmadaki ifadesinde, köy içinde viraja geldiği sırada, Eymen'e yola aniden çıkması sonucu çarptığını söyledi.
Eymen Kayra Taş'ın cenazesi, cuma günü, Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı gün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Taş ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken, savcılığın, karara itiraz edeceği öğrenildi.
Öte yandan Twitter'da, sürücünün serbest bırakılmasına tepkiler, '#EYMENİÇİNADALET' hashtag'iyle paylaşıldı.

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Eymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbestEymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbestEymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbestEymen'e çarpıp, ölümüne neden olan greyder sürücüsü serbest

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