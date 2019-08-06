Eymen'in ailesine taziye ziyareti; 'Acımız ve öfkemiz büyük'

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçe Kent Konseyi yöneticileri, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada greyderin çarpması sonucu yaşamını yitiren Eymen Kayra Taş'ın (6) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan greyder sürücüsünün adli kontrolü olarak serbest bırakılması kararına yönelik yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve yönetim kurulu üyeleri, perşembe günü, Şükrüköy'de meydana gelen olayda Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan (23) yönetimindeki greyderin çarpması sonucu hayatını kaydeden Eymen Kayra Taş'ın annesi Zarife, babası İlkay ve ablası Elif Taş'ı evlerince ziyaret ederek, taziyelerini iletti. İlkay Taş, yetkililerin gerekli önemli almalarını isteyerek, böyle bir kazanın bir daha yaşanmamasını temenni etti.

'ACIMIZ VE ÖFKEMİZ BÜYÜK'

Keşan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Aysena Gündoğan, köy meydanında yaptığı basın açıklamasında, iş makineleri ve taş yüklü kamyonların trafikte tehlike yarattığını belirterek, "Geçen hafta bir çocuk öldü. Köyünde koşar, oynarken yaşamdan kopartıldı. Bir insan için en önemli hak yaşam hakkıdır. Bu çocuğun bu hakkı elinden alındı. Üzgünüz ve yastayız. Yıllardır sivil toplum örgütleri, çevre ve yaşam savunucuları olarak köylerde, taş ocaklarında, madenlerde bu tür iş makinelerinin faaliyet gösterdiği her yerde olası kazalar için dikkat çekmeye kamuoyunu uyarmaya çalıştık, çalışıyoruz. Mecidiye'de, Sazlıdere'de, Gökçetepe'de ve daha birçok köyde iş makineleri ve taş yüklü kamyonlar yollarda insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Defalarca uyardık, illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor dedik, korktuğumuz acı bir şekilde gerçekleşti. 6 yaşındaki Eymen Kayra, greyder altında kalarak can verdi. Acımız ve öfkemiz büyük. Bu kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Dileriz adalet yerini bulur. Fakat köy içlerinden bu tür iş makineleri, greyderler, taş yüklü kamyonlar vızır vızır geçmeye devam ettikçe benzer bir acıyı tekrar yaşamayacağımızın garantisi yoktur" dedi.