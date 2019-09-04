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Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

İZMİR'de, şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürüldüğü anlaşılan Eymen Sadık Durak'ın (5) otopsi işlemleri tamamlanırken, DNA eşleşmesi de sonuçlandı. Eymen'in cenazesi, Eskişehir'den gelen yakınlarına teslim edildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürüldüğü anlaşılan Eymen Sadık Durak'ın (5) otopsi işlemleri tamamlanırken, DNA eşleşmesi de sonuçlandı. Eymen'in cenazesi, Eskişehir'den gelen yakınlarına teslim edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın, oğlu Eymen Sadık Durak'a iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine geçen hafta harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen anne Durak'ı yakınlarının evinde buldu, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise ilk önce çelişkili ifade veren Durak, ardından oğlunun, erkek arkadaşı tarafından dövülerek, öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtığında, poşet içinde, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Erçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mine Durak ve Serkan Erçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklandı. E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne Mine Durak'tan alınan DNA ile küçük Eymen'in DNA'sının eşleşmesinin ardından bu sabah küçük çocuğun Eskişehir'de yaşayan yakınları, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, cenazeyi teslim aldı. Küçük Eymen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarının yaşadığı Eskişehir'e götürüldü.

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