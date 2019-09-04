HABER

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’E GETİRİLDİ İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir’e getirildi.

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)

ESKİŞEHİR’E GETİRİLDİ
İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir’e getirildi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin morguna gelen yakınları, otomobilin bagajından indirdikleri küçük Eymen’in cansız bedenini sedye ile morga götürdü. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını gören anneanne Dilek Çınar, tepki göstererek ölmeden önce haber yapılması gerektiğini söyledi.
'POLİS KAPIYA NOT BIRAKIYOR'
Öldürülen Eymen Sadık Durak’ın adı öğrenilemeyen kadın yakını ise, Buca’da çocuk yaşarken dövüldüğüne dair şikayette bulunduklarını belirterek, “Biz çocuk yaşarken ihbar ediyoruz. Polis kapıya not bırakıyor, ‘Darp ediyormuşsunuz, çocuğu alın gelin’ diye. Böyle bir ihbar mı var? Yalan mı ifade verdim, gerekirse bize ceza ver. Polisleri meşgul etmekten cezamızı çekelim” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Hindistan’da havai fişek patlaması: En az 15 ölüHindistan’da havai fişek patlaması: En az 15 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

İBB'de üst düzey bir istifa daha!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız kendini boşluğa bıraktı...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.