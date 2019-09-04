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Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 17:44 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’E GETİRİLDİ İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir’e getirildi.

ESKİŞEHİR’E GETİRİLDİ

İzmir'de, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir’e getirildi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin morguna gelen yakınları, otomobilin bagajından indirdikleri küçük Eymen’in cansız bedenini sedye ile morga götürdü. Bu sırada gazetecilerin görüntü aldığını gören anneanne Dilek Çınar, tepki göstererek ölmeden önce haber yapılması gerektiğini söyledi.

'POLİS KAPIYA NOT BIRAKIYOR'

Öldürülen Eymen Sadık Durak’ın adı öğrenilemeyen kadın yakını ise, Buca’da çocuk yaşarken dövüldüğüne dair şikayette bulunduklarını belirterek, “Biz çocuk yaşarken ihbar ediyoruz. Polis kapıya not bırakıyor, ‘Darp ediyormuşsunuz, çocuğu alın gelin’ diye. Böyle bir ihbar mı var? Yalan mı ifade verdim, gerekirse bize ceza ver. Polisleri meşgul etmekten cezamızı çekelim” diye konuştu.

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