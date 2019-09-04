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Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

TARKAN'DAN, EYMEN CİNAYETİNE TEPKİ İzmir'in Buca ilçesinde, şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürüldüğü anlaşılan Eymen Sadık Durak (5) cinayetiyle ilgili ünlü şarkıcı Tarkan'da isyan etti.

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (4)

TARKAN'DAN, EYMEN CİNAYETİNE TEPKİ
İzmir'in Buca ilçesinde, şiddet gördüğü ihbarı üzerine polisin yürüttüğü soruşturmada, annesi Mine Durak (25) ile onun sevgilisi Serkan Erçetin (37) tarafından öldürüldüğü anlaşılan Eymen Sadık Durak (5) cinayetiyle ilgili ünlü şarkıcı Tarkan'da isyan etti. Sosyal medya hesabından Eymen'in fotoğrafını paylaşan Tarkan, altına da 'Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım. Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de 'hukuk, adalet' diye haykıralım. Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım. Katiller hak ettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları, kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar' yazdı. Tarkan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Eymen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi (4)

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