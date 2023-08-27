Eymen'in katillerine bir dava daha; 10’ar yıla kadar hapis istemi

İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın (5) öldürülmesiyle ilgili haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezası verilen cinayet şüphelileri annesi Mine Durak (28) ile sevgilisi Serkan Elçetin (39) hakkında bir dava daha açıldı. Sanıklar hakkında Eymen'e yönelik cinsel istismara bulundukları anların görüntülerini kayda alarak 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçunu işledikleri gerekçesiyle 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
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