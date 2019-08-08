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Eymen'in ölümünde greyder sürücüsünün serbest kalmasına itiraz reddedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda yürüyen Eymen Kayra Taş'a(6) çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet G.'nin(23), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Eymen'in ölümünde greyder sürücüsünün serbest kalmasına itiraz reddedildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda yürüyen Eymen Kayra Taş'a(6) çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsü Akın Cevdet G.'nin(23), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.
Kaza, geçen perşembe günü saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet G. yönetimindeki greyder, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, olay yerinde 22 metre fren izine rastlandı. Greyder sürücüsünün, daha önce de köy içi yollarda hızlı gittiği için köylülerce uyarıldığı iddia edildi.
Akın Cevdet G., jandarmadaki ifadesinde, köy içindeki viraja geldiği sırada, çocuğun aniden yola çıktını, kazanın bu nedenle meydana geldiğini söyledi.
Eymen Kayra Taş, Şükrüköy'de gözyaşlarıyla toprağa verilirken, aynı gün adliyeye sevk edilen greyder sürücüsü Akın Cevdet G., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, karara Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti. İtiraz, sulh eza hakimliğince reddedildi.

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Eymen'in ölümünde greyder sürücüsünün serbest kalmasına itiraz reddedildiEymen'in ölümünde greyder sürücüsünün serbest kalmasına itiraz reddedildiEymen'in ölümünde greyder sürücüsünün serbest kalmasına itiraz reddedildiEymen'in ölümünde greyder sürücüsünün serbest kalmasına itiraz reddedildi

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