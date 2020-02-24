Eymen'in ölümüne neden olan greyder operatörü: Vicdanım çok rahatsız

"A.A.'nın makinesini kurtardık. Ardından makinelerle köy meydanına geldik. A.A.'nın makinesini köye bıraktık. Mesainin bitmesine az kaldığı için A.A. ile birlikte yola çıktık. Makineyi ben kullanıyordum. A.A. ise benim sol tarafımda oturuyordu. Yaklaşık 20-25 kilometre hızla gidiyordum. İş makinesi olduğu için bu kilometreden fazla hızla gitmem mümkün değil. Geldiğim virajdan dönerken çocuğun sol taraftan fırladığını gördüm. Baktığımda makinenin ortasındaydı. Kurtarmak için fren yaptım. Makineyi sağa kırdım ancak duramadım. Yağmur yağmıştı, yol ıslaktı. Bu yüzden makine kaydı. Ben sağ şeritten ilerlerken viraja geldiğim için sağ tarafı kontrol ediyordum. Sol taraf bakamadan çocuk sol taraftan fırladı. A.A. sol tarafımda oturuyordu ancak benim görüş alanımı engellemiyordu. Çocuk aniden çıktığı için duramadım ve çarptım. Ardından iş makinesinden indik. Çocuğa baktık. Ben olayın şoku ile hareket edemedim. A.A. jandarmayı ve ambulansı aradı. Olay çok üzücüdür."

Duruşmada savunmasını yapan A.C.G., olay günü Enez'e bağlı Karainirli köyünde çalıştığını ve yoldan kayan başka bir iş makinesini kurtarmak için Kadıköy'e gittiğini belirterek, şunları söyledi:

Kaza, 1 Ağustos 2019'da, ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait A.C.G. yönetimindeki greyder, iddiaya göre, Şükrüköy çıkışında, evinin yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. Küçük çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü A.C.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz da Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Eymen Kayra Taş'ın ölümünden ailesi kadar üzgün olduğunu belirten A.C.G., "Vicdanım bu yüzden çok rahatsız. Olaydan dolayı benim de psikolojim bozulmuştur. Jandarmada ifade verirken görevli memurlar, 'Aile ile bir süre iletişime geçme, olay çok yeni' dediği için ben de bu zamana kadar iletişime geçmedim" diye konuştu.

A.C.G., savunmasının ardından mahkemeden beraatini talep etti.

'ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMIŞ'

Sanığın avukatı Olgu Karataşoğlu da olayın üzücü olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Müvekkilim kazanın yaşanmaması için tüm özen ve yükümlülükleri göstermiştir. İş makinesi kullanması için tüm belgeleri mevcuttur. Olayın olduğu anda viraja girerken hızını azaltmış, fren yapmıştır. Elinden gelen her şeyi yapmış olsa da maalesef bu kaza meydana gelmiştir. Olaydaki kusur durumunun net olarak belirlenmesi bakımından dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesini talep ederiz. Soruşturma aşamasında alınan rapor tek bir trafik polisi bilirkişi tarafından verilmiş rapordur. Bu raporun yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Dinlenmeyen tanıkların ve dinlenecek tanıkların beyanlarına ve adli tıp raporuna karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etmekteyiz"