EYOF 2019 görkemli törenle Saraybosna'da başladı

Bosna Hersek'in ev sahipliğinde gerçekleşen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2019), düzenlenen görkemli törenle açıldı.

"Hep birlikte inşa ediyoruz" sloganıyla başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda gerçekleşen festivalin açılışı, renkli görüntülere sahne olurken, 1984 Kış Olimpiyatları'nın ardından Saraybosna'da bir kez daha olimpiyat ateşi yakıldı.

EYOF 2019'da, Alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, snowboard ve buz hokeyi olmak üzere 8 branşta yarışacak bin 500 sporcunun geçit töreni görsel şölen oluşturdu.

Festivalin açılışını yapan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, insanlık tarihinin çok sayıda başarı yaşadığını söyleyerek, "Günümüzde gençler spor aracılığıyla ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Olimpiyat ateşinin bir kez daha buraya gelmesinden mutluyuz." dedi.

Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da EYOF 2019'un Bosna Hersek için tarihi bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "Toplumları değerli kılan değerleri yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.