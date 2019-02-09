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EYOF 2019, Saraybosna'daki olimpiyat ruhunu canlandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic: - "EYOF 2019, hem geleceğimize yatırım hem de Saraybosna'da 35 yıldır yaşayan olimpiyat ruhunun yeniden canlanması demektir"

Bosna Hersek'in ev sahipliğini üstlendiği 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2019) yarınki resmi açılış töreni öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

"İki şehir, tek hayal" sloganıyla Saraybosna ile Doğu Saraybosna'da 9-16 Şubat'ta düzenlenecek EYOF 2019'un ilk gününde Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic, Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka ve Doğu Saraybosna Belediye Başkanı Nenad Vukovic, resmi açılış öncesi açıklamalarda bulundu.

Zvizdic, "İki şehir, tek hayal" sloganının EYOF 2019'un ruhu ve amacını temsil ettiğini belirterek, ülkesinin 1984'teki Kış Olimpiyatları'nın ardından bir kez daha uluslararası spor etkinliğinde ev sahibi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarınki resmi açılış töreniyle Bosna Hersek'te yeniden olimpiyat ateşinin yanacağına işaret eden Zvizdic, "EYOF 2019, hem geleceğimize yatırım hem de Saraybosna'da 35 yıldır yaşayan olimpiyat ruhunun yeniden canlanması demektir." dedi.

Bakan Osmanovic de EYOF 2019'un, 1995'te imzalanan Dayton Barış Antlaşması'ndan bu yana Bosna Hersek'te uluslararası anlamda düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunu söyleyerek, "EYOF'a katılmak üzere 46 ülkeden gelen sporculara hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Skaka ve Vukovic de EYOF'un hayata geçirilmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kurumlara teşekkür etti.

- Resmi açılış töreni yarın yapılacak

Saraybosna ile Doğu Saraybosna'da düzenlenecek organizasyona 46 ülkeden 14-18 yaş aralığında bin 500 sporcunun katılımı bekleniyor.

İki yılda bir düzenlenen ve son olarak 2017'de Erzurum'un ev sahipliği yaptığı organizasyonda sporcular, Alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, snowboard ve buz hokeyi olmak üzere 8 branşta yarışmalara katılacak.

Müsabakalar Bjelasnica, Jahorina ve İgman dağlarının yanı sıra Skenderija, Juan Antonio Samaranch-Zetra ve Peki spor salonlarında yapılacak.

EYOF 2019'un resmi açılış töreni, yarın başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Festivalin kapanışı ise 16 Şubat'ta Doğu Saraybosna'daki Slavija Stadı'nda olacak.

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