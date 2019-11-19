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EYP atılan park halindeki minibüs yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 02:53 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'daki saldırıyı gerçekleştirilen zanlıların bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılan minibüste çıkan yangın polis ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 610. sokakta park halindeki minibüsün altına bırakılan EYP büyük bir gürültüyle patladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçtaki alevleri yangın tüpleriyle söndürdü.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, patlamaya "torpil" diye tabir edilen patlayacının çakmak gazı tüpüne iliştirilmesiyle oluşturulan EYP'nin neden olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
eyp Gaziosmanpaşa 'Olay Yeri

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