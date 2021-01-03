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EYP ile yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

03.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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EYP ile yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir’in Konak ilçesinde üzerinden EYP çıkan İ.İ.

İzmir’in Konak ilçesinde üzerinden EYP çıkan İ.İ. ve evinde EYP bulunan A.T.A., emniyette yapılan sorgu ve araştırmanın ardından terörle bağlantıları bulunmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın tarafından başlatılan ’Narko Alan’ projesinde görevli polis memurları, dün Konak ilçesi 830 sokakta yürüyen İ.İ. (31) isimli şahsı şüphelenerek durdurdu. Uyuşturucu ticareti ve kullanmak gibi birçok suçta kaydı bulunan İ.İ.’nin üzerinde arama yapan polis ekipleri, şahsın ceketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çiviyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) buldu. Bunun üzerine ekipler, İ.İ.’yi gözaltına alarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürdü. İ.İ., sorgusunda EYP.’yi A.T.A.’dan (29) aldığını söylemesi üzerinde A.T.A.’nın evine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu kullanmak ve ruhsatsız silah bulundurma gibi birçok suçtan kaydı bulunan A.T.A.’nın evinde 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada şüpheli İ.İ. ve A.T.A.’nın terörle bağlantısı bulunmadığı tespit edilirken, İ.İ.’nin ifadesinde uyuşturucu satıcıları tarafından tehdit edildiğini söylediği ve bu sebeple kendini korumak için patlayıcıya ihtiyaç duyduğunu söylediği belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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