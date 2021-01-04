HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EYP yakalayan polis ve bekçiler ödüllendirildi

EYP yakalayan polis ve bekçiler ödüllendirildi

04.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler yılbaşı gecesinde yaptıkları yol kontrolü sırasında araç içerisine gizlenmiş halde el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler yılbaşı gecesinde yaptıkları yol kontrolü sırasında araç içerisine gizlenmiş halde el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, dikkatleri sayesinde patlayıcının bulunmasını sağlayan polis ve bekçiler ise Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi.
Yılbaşı gecesinde yol kontrolleri sırasında görev yapan polis ve bekçiler araç içerisine gizlenmiş halde EYP ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Patlayıcının ele geçirilmesinde emeği geçen polis ve bekçiler Gaziantep Emniyet Müdür Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi.

“Örnek bir davranış”
Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, “Arkadaşlarımız çok değerli bir çalışma yaptılar. Duyarlı ve hassas çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı hediyelerle ödüllendiriyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını bekliyoruz. Tüm teşkilat personellerimize örnek olacak bir davranış. Gaziantep Valimize de arkadaşlarımızın başarı belgesiyle ödüllendirilmesi için teklifte bulunacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Koronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalarKoronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalar
Ocak ayında hangi balık yenir?Ocak ayında hangi balık yenir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Meteoroloji uzmanından kar mujdesi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Prof. Orhan Şen tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Samsun'da iğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

İğrenç olay! Uyuşturucu verip tecavüz ettiler

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden ay yıldız figürü çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Prof. Dr. Evren Yaşar: Artık koronavirüse bağlı inme vakalarımız var

Koronavirüs hastalarında yeni tehlike! Uzmanından önemli açıklamalar

İstanbul'da ilçelere göre aidat bedeli! Aradaki fark dikkat çekiyor

İstanbul'da ilçelere göre aidat bedeli!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.