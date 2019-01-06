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EYP'deki parmak izi "torbacıya" ait

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Adana'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin parmak izi, aynı ilde başka bir operasyonda ele geçirilen EYP'nin üzerinden çıkan izle eşleşti - Geçen yıl şubat ayında Diyarbakır'da metruk binalara yönelik narkotik operasyonunda da 12 EYP ele geçirildi

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Adana'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüphelinin parmak izi, aynı ilde başka bir operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcının (EYP) üzerinden çıkan izle eşleşti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, dünya üzerinde uyuşturucu satışından yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar kazanan bölücü terör örgütü PKK'nın, uluslararası sevkiyatın yanı sıra sokak satıcıları üzerinden de kazanç sağlamaya çalıştığı, yapılan bazı tespitlerle gözler önüne serildi.

PKK'nın terör faaliyetlerinde bulunduğu bölgelerde gerek mevcut uyuşturucu satıcılarını hakimiyeti altına aldığı gerekse temin ettiği yeni elemanları uyuşturucu sattırmak üzere sokaklara yönlendirdiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu elde edilen bazı bilgiler, bu tespitin teyidi niteliğinde oldu.

Adana Barbaros Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik 16 Kasım 2018'de düzenlenen operasyonda 1,56 gram esrar ele geçirilirken iki şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birisinin parmak izi, aynı ilde daha önce yapılan operasyonda ele geçirilen EYP'deki parmak iziyle eşleşti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından kaydı olan uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Öte yandan, ülke genelinde geçen yıl şubat ayında düzenlenen "Narko-ilçe metruk" isimli uyuşturucu uygulaması kapsamında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir metruk evde yapılan aramada, 12 EYP, bir EYP yapımında kullanılan içi boş demir boru, 3 boş uçaksavar kovanı ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda bilye ele geçirildi.

- Narkoterör operasyonları

Terör örgütü PKK'ya kaynak sağlamak amacıyla uyuşturucu satışı yapanlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda geçen yıl çok sayıda operasyon düzenlendi. Elde edilen sonuçlar bakımından öne çıkan 28 narkoterör operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Bu operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 ton 148 kilo 669 gram esrar, 1 kilo 677 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 20 gram afyon sakızı, 65 bin 132 ecstasy hap, 12 sentetik ecza ve 45 bin 876 kök kenevir ele geçirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü eyp narko-terör Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı PKK uyuşturucu satışı

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