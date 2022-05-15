EYT'de 6 ADIMDA ÇÖZÜM! EYT nedir? EYT yasası çıktı mı? EYT kimleri kapsıyor? EYT çıkacak mı? EYT yasasında son durum ne?

EYT hakkında çıkan her haber merakla takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 900 bin emekli adayı tarafından yakından takip ediliyor. EYT yasası için 6 adımlı yol haritası ve 5 yeni formül üzerinde duruluyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den 3600 ek gösterge ve EYT yasası son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Bakan Bilgin’in EYT hakkında yaptığı açıklaması…

EYT İÇİN 6 ADIMLI ÇÖZÜM NEDİR?

EYT çözümünde 6 adımlı yol haritası belirlendi. Yakın zamanda çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, şu çalışma adımlarının ardından yeni düzenlemeyi karşılayacak:

Kapsam belirlenecek Emeklilik şartları tespit edilecek Mali boyutu hesaplanacak Maaş hesabı yapılacak Uygulama biçimi tespit edilecek Taslak yazılıp karar alınacak

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi zamanla değişikliklere uğrarken maaş hesaplama yöntemlerinde de farklılıklar oluştu. 80'li yıllarda, ya da 90'ların başlarında işe girmiş olan SSK'lıların bir kısmının şu anda emeklilik günleri de geldi. Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

Buna göre EYT yasası çıkış tarihinde de bu değişkenler etkili olabilir. Uzmanlar yasasın adım adım belli gruplar şeklinde uygulanacağına dair görüşlere sahip.

EYT YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999' dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

Bu noktada sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.

