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EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!

11.12.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların merakla beklediği EYT ve asgari ücret zammı için gözler yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda olacak. Kritik toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum ve EYT düzenlemesi hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yapılan çalışmalar ve 2023 asgari ücret zam pazarlığındaki son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

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EYT DÜZENLEMESİ MASADA OLACAK

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

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Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

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GÖZLER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.

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