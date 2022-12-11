EYT ve asgari ücret zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yapılan çalışmalar ve 2023 asgari ücret zam pazarlığındaki son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

EYT DÜZENLEMESİ MASADA OLACAK

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.

GÖZLER ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.

