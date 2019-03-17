EYT’lilerden Ankara’ya Mesaj: ‘Boş Laflara Karnımız Tok Hakkımızı İstiyoruz’

Emeklilikte Yaşa Takılan on binlerce işçi İstanbul Maltepe’de düzenlenen mitingde bir araya geldi. Yalnız Sakarya, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ gibi yakın illerden değil Ordu, Ardahan gibi uzak kentlerden de kimi otobüsle kimi trenle EYT mağduru saatlerinde Maltepe sahilindeydi. Çoğunluğun elinde Türk bayrağı ile katıldığı miting, organizasyonu gerçekleştiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (EYT’liler Derneği) hedefi olan 1 milyon kişiye ulaşılamamış gibi görünse de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nden hemen önce aynı meydanda Muharrem İnce’nin topladığı kalabalıktan sonra en büyük kitlesel açık hava eylemi oldu. Özüpak: “Sadaka istemiyoruz; Türk, Kürt, Alevi Sünni herkes burada” “Dik dur eğilme bu millet seninle” sloganları eşliğinde kürsüye çıkan EYT’liler Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, toplumun her kesiminden her siyasi partiden EYT mağduru olduğunu ve kimseyi ayrıştırmadıklarını söyledi. Özüpak, “Erken emeklilik gibi yaftalamalarda bulunanların söylediği gibi 38 yaşında emeklilik beklentimiz yoktur. Bir yasanın geriye yürütülmesinin hukuksuz olduğunu söyleyerek, hakkımızı istiyoruz. Sadaka istemiyoruz. Emeğimizin, ekmeğimizin davasını savunmak boynumuzun borcudur. Bu davada ayrımcılığa, ötekileştirmeye yer yoktur. Türk, Kürt, Alevi, Sünni herkes buradadır. Gecesini gündüzüne katan, çocuklarını dahi göremeyen emekçilerdir buradaki insanlar. Seçimden seçime hatırlanan bu insanlar, Türkiye'nin birleştirici gücüdür. İşsiz kaldığı için evini geçindiremeyen, intiharın eşiğinde olanlar olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin orta kuşağı olarak memleketin yapı taşlarını inşa edenleriz” dedi.

İşçilerden AKP ve MHP’ye EYT mesajı Mustafa Çunkuş ve Mustafa Memiş ikisi de işçi. İkitellli’den gelmişler eyleme. Taşıdıkları dövizde, “EYT bizim hakkımız, AKP ve MHP hakkımızı verin, uyuma hakimler yargı, emekçinin hakkını verin” yazıyor. 1986 yılından beri sigortalı olarak çalışan Çunkuş, 13 bin prim günü olduğunu söyleyerek hala emekli olamadığından yakınıyor. “Şu an Türkiye’de işsizlik var. Gürcistan, Türkmenistan, Afganistan, Pakistan’dan insanlar burada kaçak olarak çalışıyor. Bizim işçilerimiz 2000 liraya çalışacak iş bulamıyor. Buradan Meclis’teki milletvekillerine sesleniyoruz. İnsanların hakkını isterken korkuyorlar. Hükümete seslerini çıkarmıyorlar. Türkiye bunu kaldıracak güçtedir. Bizim hakkımızı versinler.” Mustafa Memiş ise otuz yıldır sigortalı olarak çalışıyor. Memiş, çocuk okutmakta, iş bulmakta zorlandıklarını söylüyor. “Devlet istiyor ki hep borçlu kalalım. Ev alırken borç, çocuğu okula gönderirken borç, hep borç. Biz çocuklarımızı nasıl okutacağız. Bizim sosyal hayatımız olmayacak mı? Hep engelleniyoruz. İstiyorlar ki işçiler evden işe, işten eve gitsin. Bu kölelik değil mi? Bizde yılda iki üç kere memleketimize gitmek istiyoruz. Bugün burada talep ettiğimiz şey de hakkımız. Artık Meclistekiler bize kulak versinler.”

EYT’liler “31 Mart’tan önce son çıkış EYT, boş laflara karnımız tok” Mitingin arkaları dağınık olsa da büyük bir kalabalık var. Ancak en hareketli, en renkli kesim ön sıralar. Ardahan’dan gelen bir EYT’li açtığı pankartta 1995’de SSK’lı olduğunu, 10 bin gün sigorta primi ödediğini ancak hala emekli olmadığını bir dövize yazmış. Bir başkasının elindeki dövizde “boş laflara karnımız tok” yazıyor. Hemen arkada “EYT demek 15 milyon oy demek”, hemen yanında “Cumhurbaşkanımız sesimizi duyun 1999 öncesi haklarımızı istiyoruz” ve “31 Mart’tan önce son çıkış EYT” yazılı kartonlarla EYT’liler iki hafta sonra yapılacak seçimler öncesi siyasetçilere son mesajlarını gönderiyorlar. Miting başlamadan hemen önce Halk TV ve Fox TV’lerin muhabirleri görünüyor. EYT’liler de büyük bir alkış kopuyor, kendi sorunlarını ekranlara taşıyan bu kanallara tezahürat yapıyorlar. “Kimsenin hakkını gasp etmek istemiyoruz, gasp edilen hakkımızı geri istiyoruz” İpek Karaman, miting alanın en önünde duranlardan. Elinin altındaki pankartta. “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ordu Şubesi” yazıyor. Kendisi Ordulu değilmiş İstanbul’da yaşıyormuş ama sesini Ankara’ya duyurmak için en öne gelince Ordulular’ın yanına düşmüş.