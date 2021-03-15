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  4. Eyüp Kadir İnan kimdir? AK Parti gençlik kolları başkanı ne mezunu, kaç yaşında?

Eyüp Kadir İnan kimdir? AK Parti gençlik kolları başkanı ne mezunu, kaç yaşında?

15.03.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Eyüp Kadir İnan kimdir? AK Parti gençlik kolları başkanı ne mezunu, kaç yaşında?

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, 1993 İzmir Konak doğumludur. Siyasi kariyerine ilk olarak İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak 2010 – 2011 yılları arasında başlamıştır. Eyüp Kadir İnan, geçtiğimiz ay AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığını Ahmet Büyükgümüş’ten devralmıştı.

Ahmet Büyükgümüş; Twitter’daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; “Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız Eyüp Kadir İnan kardeşimize emanet. Yeni görevin hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel işler başaracağına eminim. Durmak yok, yola devam!” ifadelerini kullanarak, Genel Başkanlığı Eyüp Kadir İnan’a devrettiğini açıklamıştı.

EYÜP KADİR İNAN KİMDİR?

1993 yılında Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Eyüp Kadir İnan, Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
Ticaretle ilgili olan Eyüp Kadir İnan, üniversite eğitimini Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ile tamamladı.

2015-2018 yılları arasında TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı görevinde bulundu.

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EYÜP KADİR İNAN SİYASİ GEÇMİŞİ

  • İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2011)
  • İzmir İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyesi (Üniversiteler Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığı) (2011-2015)
  • Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği (2015-2018)
  • İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı (2018-2021)
  • AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı (2021 - …)

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Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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