Eyüp Kadir İnan kimdir? AK Parti gençlik kolları başkanı ne mezunu, kaç yaşında?

Ahmet Büyükgümüş; Twitter’daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; “Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız Eyüp Kadir İnan kardeşimize emanet. Yeni görevin hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel işler başaracağına eminim. Durmak yok, yola devam!” ifadelerini kullanarak, Genel Başkanlığı Eyüp Kadir İnan’a devrettiğini açıklamıştı.

EYÜP KADİR İNAN KİMDİR?

1993 yılında Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Eyüp Kadir İnan, Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Ticaretle ilgili olan Eyüp Kadir İnan, üniversite eğitimini Gediz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ile tamamladı.

2015-2018 yılları arasında TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı görevinde bulundu.

EYÜP KADİR İNAN SİYASİ GEÇMİŞİ