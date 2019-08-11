HABER

Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 07:55 | Son Güncelleme

Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı

İSTANBUL (AA) – Eyüp Sultan Camisi, Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabah erken saatlerde dolup taştı.

Kurban Bayramı namazını kılmak için sabah erken saatlerde çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi’ne akın etti. Cami kısa sürede dolunca birçok kişi bayram namazını avluda kıldı.

Namazın ardından dualar edildi ve cemaat birbirleriyle kucaklaşarak bayramlaştı. Bazıları Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Bazı kişiler ise bayram namazı sonrası cami cemaatine lokum ikramında bulundu.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Bayramın ilk gününde burçlar!Bayramın ilk gününde burçlar!
Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandıSinop'ta iki katlı ev alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram namazı Eyüp Sultan Camisi’nde bayram namazı

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Ömer Çelik’ten bayramda trafik uyarısı

Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

Bayramın ilk gününde burçlar!

Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı

Bayram namazı için Anadolu'nun ilk camisini doldurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.