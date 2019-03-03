Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Köken: Eyüpsultan'ı yeniden inşa edeceğiz

İSTANBUL, (DHA)-AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan'ın Meşhur Lezzetleri Festivali'nde vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte konuşan Köken, “Eyüpsultan'ı yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen Eyüpsultan'ın Meşhur Lezzetleri Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehter takımı gösterisiyle başlayan etkinlikte vatandaşlar cep telefonlarıyla bu coşkulu anları ölümsüzleştirdi. Hafta sonunda etli ekmek, tatlı, turşu gibi birbirinden lezzetli yiyeceklerin tanıtıldığı festivalde vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

“GERÇEK BAHARIMIZ 1 NİSAN'DA OLACAK"

Etkinlikte yaptığı konuşmada gerçek baharın 31 Mart'tan sonra geleceğini söyleyen Köken, şunları dile getirdi:

“Gerçek bahar 1 Nisan'da gelecek. 31 Mart gecesinde o mutluluğu yaşayacağız. Bu güzel Pazar gününü lezzet festivali ile lezzetlendirelim dedik. Bundan sonra bu tür etkinliklerle bu meydanlarda, Alibeyköy, Veysel Karani, Göktürk meydanlarında sizlerle bir arada olacağız. Feshane'mizi, Eyüpsultan'ımızı sizlerle inşa edeceğiz. Siz varsanız bu bölge güzelleşir, siz yoksanız buralar karanlıklaşır."

