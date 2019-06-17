Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’den imar müjdesi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken,”Pirinççi Mahallesi’nde imar planları bugün itibari ile onaylandı. Pirinççi Mahallesi’ndeki 50 yıllık imar sorunu sonunda çözüme kavuştu”dedi.

Eyüpsultan’da Pirinççi Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde vatandaşlarla biraraya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da bilgisini verdiği Pirinççi Mahallesi imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

“50 yıllık imar sorunu sonunda çözüme kavuştu”

Pirinççi Mahallesi sakinlerinin uzun süredir bekledikleri imar planının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı haberini veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “Bakanımız Murat Kurum’un da ziyareti sırasında müjdesini verdiği Pirinççi Mahallesi’nde imar planları bugün itibari ile onaylandı. Pirinççi Mahallesi’ndeki 50 yıllık imar sorunu sonunda çözüme kavuştu. 51 hektarlık bir alanda üst ölçekli planlara uygun olarak bir plan çalışma yapıldı” diye konuştu.

“50 yıllık bir sorunu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Planı İBB ile birlikte hazırladıklarını söyleyen Başkan Köken,“Biz Eyüpsultan Belediyesi olarak planı İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte hazırladık. Çalışma bizim ve İBB’nin koordinatörlüğünde yürütüldü. Sonunda Pirinççi Mahallesi sakinlerinin uzun süredir bekledikleri imar sorununu çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Pirinççi Mahallesi Yepyeni Bir Çehreye Kavuşacak

İmar planının hayata geçmesi ile Pirinççi Mahallesi’nin yepyeni bir çehreye kavuşacağını da sözlerine ekleyen Başkan Deniz Köken, şu açıklamayı yaptı:

“Hem Eyüpsultan Belediyesi olarak bizim, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda imar yapılaşma koşulları sağlandı. Bu imar planının hayata geçmesi ile Pirinççi Mahallemiz, kültür tesisi alanı, idari hizmet alanı, sağlık tesisi alanı, spor alanları, ana okul, ilk ve ortaöğretim alanları, cami ve yeşil alanlar gibi bir çok sosyal donatı alanlarına kavuşacak. Tabii bunlar yapılırken alt ve üst yapı yenileme çalışmaları olacak” dedi.

