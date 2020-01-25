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Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birimi teyakkuzda

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

Elazığ’da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birimi (ESAY), ihtiyaç halinde teyakkuz durumuna geçti.Elazığ’da dün akşam saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem, tüm yurdu büyük üzüntüye boğdu.

Elazığ’da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem sonrası Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birimi (ESAY), ihtiyaç halinde teyakkuz durumuna geçti.
Elazığ’da dün akşam saat 20.55’te meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem, tüm yurdu büyük üzüntüye boğdu. Deprem, Elazığ ve Malatya’da büyük çaplı yıkıma neden oldu. Can kaybının da yaşandığı deprem sonrası Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birimi (ESAY), Başkan Deniz Köken’in talimatıyla teyakkuz durumuna geçti. Belediye hizmet binasında acil olarak toplanan ESAY ekibi, vakit kaybetmeden AFAD ile irtibata geçti. AFAD’tan, şu an için bölgede yeterli sayıda arama kurtarma ekibinin bulunduğu bilgisinin verilmesi üzerine, ESAY ekibi ihtiyaç halinde deprem bölgesine doğru harekete geçmek için teyakkuz durumunu koruyor.

"Göreve hazırız ve AFAD’tan haber bekliyoruz”
Eyüpsultan Belediyesi Afet Yönetim Birim sorumlusu İsmail Tok, Eyüpsultan Belediyesi Hizmet Binasında yaptığı açıklamada, "Dün akşam Elazığ merkezli depremin ardından ESAY olarak teyakkuz durumuna geçtik. Tüm ekip arkadaşlarımız toplanarak durum değerlendirmesi yaptık. AFAD’la irtibata geçtik. AFAD, bizden hazır olup beklememizi istedi. Duruma göre, ihtiyaç olduğu takdirde bize bilgi vereceklerini belirtti. Şu an göreve hazırız ve AFAD’tan haber bekliyoruz” dedi.

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