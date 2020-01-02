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  4. Eyüpsultan Belediyesi-Özel Rami Hastanesi arasında istihdam anlaşması yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi-Özel Rami Hastanesi arasında istihdam anlaşması yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi’nin istihdam seferberliği devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin istihdam seferberliği devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü İş ve Kariyer Geliştirme Birimi ile Özel Rami Hastanesi arasında istihdam anlaşması gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi’nin 24 Ekim’de Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlediği Kariyer ve İstihdam Programı ile İş ve Kariyer Geliştirme Birimi’ne başvuruda bulunan 160 kişi, Özel Rami Hastanesi’nin ihtiyaç duyulan bölümlerine yerleştirilecek. Eyüpsultan Belediyesi ve Rami Özel Hastanesi arasında imzalanan anlaşma gereği iş başvurusunda bulunan elemanlara Eyüpsultan Belediyesi tarafından 100 saatlik “Nitelikli Personel Eğitimi” verilecek. Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serhat Ulağlı’dan Duygu Yönetimi, Kriz Yönetimi, Kurumsal Kimlik, Profesyonel Yöneticilik konularında eğitim alıp başarıyla tamamlayan katılımcılara, eğitim sonrası sertifikaları takdim edilecek.

“İşe alımda Eyüpsultan’da yaşayanlara öncelik vereceğiz”
Özel Rami Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lütfü Şimşek, sağlık sektöründe nitelikli istihdam sağladıkları için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Hastanemizde 200 kadar arkadaşımız bizimle çalışacak. Biz bu personeli işe alırken Başkan Deniz Köken’le yaptığımız konuşmada özellikle Eyüpsultan bölgesinde yaşayan insanları işe alalım, onlara öncelik verelim dedik. Yine bu kapsamda Başkan Deniz Köken’in önerisi ile Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Kariyer ve İstihdam Fuarı’nda müracaatta bulunan arkadaşlarımız arasından belli bir grubu alıp sağlık sektöründe çalışacak asgari düzeyde bir eğitim vermeye karar verdik. Bu anlamda bizlere hem fiziki, hem manevi hem de nitelikli istihdam konusunda desteğini esirgemeyen Başkan Deniz Köken’e, Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür ediyorum”

“İşveren ve işçiyi buluşturan programlarımız devam edecek”
Eğitim programının başlangıcında katılımcılara seslenen Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Uysal, mutlu toplum, mutlu Eyüpsultan oluşturabilmek adına işveren ve işçiyi buluşturan programlara devam edeceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Nitelikli personel olabilmek adına elinizden ne geliyorsa yapın. Gerekli eğitimleri alıp, seminer ve kurslara katılarak alabileceğiniz ne kadar sertifika ve diploma varsa onları alıp nitelikli bir eleman olmaya çalışın. Bu eğitim programı da nitelikli bir eleman olmak adına sizler için önemli bir şans. Ne iş yaparsın diye sorulduğunda her işi yaparım modunda olursanız tüm kapılar duvar olur; açılmaz. Dolayısıyla bu tür fırsatları imkan buldukça değerlendirmenizde fayda var”

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