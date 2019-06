Projenin temel hedefinin israfın önlenmesi olduğunun altını çizen Avcı, atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Avcı, "Bu israfı nasıl azaltabiliriz diye önerilerimiz olacak. Pet bardaklar yerine cam şişelerimiz olabilir yani 'kullan at' modelinden 'kullan atma' modeline geçmeliyiz. Atmayacağımız, tekrar tekrar kullanabileceğimiz kıymetler olmalı.

Bir çözüm üretme zorunluluğumuz var. Her çöpün çöp olmadığını bilmeliyiz. Her atığı ayrı ayrı kutulara attığımızda geri kazanabiliriz. Sıfır atık önerileri olarak, tekrar kullanımı, onarımı, geri dönüşümü olan malzemelerin kullanımını verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim bir hafta boyunca devam edecek.