Eyüpsultan Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine destek

Geleceğin sporcularını yetiştirmek ve gençlerin zararlı alışkanlıklar yerine spor branşlarına yönelmelerine destek olmak amacıyla Eyüpsultan Belediyesi ilçede bulunan 21 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteğinde bulundu. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde (EKSM) gerçekleşen programda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, spor kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda öğrenciyle bir araya geldi. Köken, spor alışkanlığı edinmenin sağlık için önemine dikkat çekerken tüm gençlerin en azından bir spor branşıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti. Ardından ilçedeki amatör spor kulüplerine, eşofman takımı, tişört, futbol maçı topu, kaleci eldiveni, antrenman çorabı, yağmurluk, antrenman forması, şort, çorap ve top taşıma filesi gibi toplam 6 bin 758 adet spor malzemesi dağıtıldı. Öte yandan törende futbol topuyla zor hareketlerin ustalıkla yapıldığı şovlar da salondan büyük alkış aldı.

“Herkesin görüşü alınarak bir malzeme dağıtımı yapıldı”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, öğrencilere spor hayatlarında ellerinden geldiği kadarıyla her zaman destek olmak istediklerini ifade ederek öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Köken sağlıklı nesillerin sporla yetişeceği belirterek, “Kulüplerin hepsiyle görüşüldü dedik ki ne istiyorsunuz ona göre yapalım. Kimine top, forma kimine ayakkabı lazım. Herkesin görüşü alınarak bir malzeme dağıtımı yapıldı. Seneye buna başka bir format daha getireceğiz inşallah. Onun için bu malzemelerin tamamında kararı da kulüplerle beraber verdik” ifadelerini kullandı.

“Bunlar çok güzel, bütün kulüplerin yükünü alıyor”

Kurumların spor yapan gençleri desteklemesinin çok önemli olduğunu belirten Eyüpsultan’da bir spor kulübünde antrenörlük yapan Mahmut Tanrıverdi , “Bu yardımlar çok çok önemli, sporcuların antrenmana çıkarken spor yaparken spor kıyafetleri lazım. 80’e yakın sporcumuz var, Spor yapmak için bu malzemelerin olması lazım. Bunlar çok güzel, bütün kulüplerin yükünü alıyor. Sadece bizim kulübümüz için değil bütün sporcular için çok güzel bir olay” dedi.

