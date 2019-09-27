Eyüpsultan Belediyesinden deprem açıklaması

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yaşanan depremin ardından vatandaşlardan gelen tüm şikayet ve talepleri değerlendirerek gerekli çalışmaların başlattığını belirterek, "Şikayetlerin hepsi tek tek incelendi ve ekiplerimiz tarafından yerinde tespitler yapılarak gerekli çalışmalar tamamlandı" dedi.

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Eyüpsultan Belediyesi, yazılı açıklama yaparak şikayet ve talepleri değerlendirerek çalışma başlatıldığını açıkladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, yaptığı açıklamada, ilçede gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

"112 ihbar geldi, 5 adet bina tahliye edildi"

Başkan Köken, yaptığı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugünkü deprem sonrasında Belediyemizin Beyaz Masa birimine akşam saat 21.00’e kadar toplam 112 ihbar geldi. Bu şikayetlerin hepsi tek tek incelendi ve ekiplerimiz tarafından yerinde tespitler yapılarak gerekli çalışmalar tamamlandı. Yapılan bu denetimler sonucunda, ilçemizde toplam 5 adet bina tahliye edildi. Bu binalarımızın 3’ü Yeşilpınar Mahallemizde, 1’i Merkez Mahallemizde, diğeri ise Düğmeciler Mahallemizdedir. Şükürler olsun ki ilçemizde can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Binalarında çatlak ve hasar olan vatandaşlarımızın tedbir amaçlı önlemler almalarını, Belediyemiz Beyaz Masa birimini (444 3000) aramalarını, yetkililerden (AFAD, Kızılay, Valilik ve Belediyemizden) gelen uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum. İlçemizde tahliye edilen binalardaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tüm önlemler alınmış ve ailelerimize destekler sağlanmıştır.” dedi.