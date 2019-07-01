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Eyüpsultan Belediyesi'nden lise tercihleri için rehberlik hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi'nden lise tercihleri için rehberlik hizmeti

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, lise tercihlerini gerçekleştirecek öğrencilere rehberlik hizmeti verebilmek için Eyüp Sultan Camisi Meydanı'nda tercih çadırı kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi Evleri tarafından kurulan çadırda, öğrencilerin tercihlerle ilgili akıllarında oluşan soru işaretlerini
gidermek ve onların en doğru şekilde karar vermelerini sağlama amaçlanıyor.

Bilgi evlerinde görevli ve konusunda uzman rehber öğretmenlerin saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet vereceği tercih çadırı 12 Temmuz'a kadar açık olacak.

- "Rahatlıkla danışabileceğimiz bir yer olmuş"

Tercih çadırı, sabahın erken saatlerinden itibaren öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul'da eğitim gören Yemenli öğrenci Lyan Mazen, LGS başvurusuyla ilgili bilgi almak için tercih çadırına geldiğini belirtti. Mazen, "Çok faydası oldu. Eyüpsultan Belediyesine bize eğitim konusunda destek verdiği ve bize bu hizmeti sağladığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Veli Semiha Kılıçkaya ise, "Eyüpsultan Belediyesinin burada tercih çadırı kurduğunu duyduk. LGS tercihimizle ilgili gelelim fikir alalım dedik. Çok yardımcı oldular. Sorduğumuz sorulara da çok güzel cevaplar verdiler. Fikir edinmiş oldum. Çok memnum kaldım. İnşallah verimli olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer veli Fatma Şahin de, güzel bir hizmet olduğunun altını çizerek, "Çok güzel bir sistem olmuş. Nereye gideceğimizi sorabileceğimiz, rahatlıkla danışabileceğimiz bir yer olmuş. Çok faydalı buldum." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Belediyesi LGS tercih çadırı

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