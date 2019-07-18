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Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları devam ediyor.Çocukların eğitmenler eşliğinde çeşitli dallarda eğitimler aldığı Yaz Spor Okulları’nda öğrencilere; konsantrasyon, hayal gücü ve mantıksal düşünce gibi becerilerini geliştirebilecekleri satranç dersleri de veriliyor.Satrancın tekniklerini öğreniyorlarSatranç derslerinde çocuklar, satrancın kurallarını, tekniklerini ve taktiklerini öğreniyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları devam ediyor.
Çocukların eğitmenler eşliğinde çeşitli dallarda eğitimler aldığı Yaz Spor Okulları’nda öğrencilere; konsantrasyon, hayal gücü ve mantıksal düşünce gibi becerilerini geliştirebilecekleri satranç dersleri de veriliyor.

Satrancın tekniklerini öğreniyorlar
Satranç derslerinde çocuklar, satrancın kurallarını, tekniklerini ve taktiklerini öğreniyor. Çocuklara önce taşların tanıtıldığı satranç antrenman programında, oyunun nasıl oynanması gerektiği, kuralları ve teknikleriyle öğretiliyor. Bu teknikleri öğrenen çocuklar gruplara ayrılarak kendi takımlarıyla satranç oynamaya başlıyor. Bu esnada eğitmenler de öğrencileri takip ediyor ve sorularını birebir yanıtlıyor.

“Bu sene yaz okulunda çok daha güzel şeyler var”
Satranç derslerine katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Efekan Durbal, satranç kursunu herkese tavsiye ettiğini ve burada her şeyi geliştirebileceklerini söylerken, “7 yaşımdan beri satranç oynuyorum. Burası sayesinde boş zaman geçirmiyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, koşuyorum ve eğleniyorum. Tatilim güzel geçiyor telefona bakıp oynamak yerine arkadaşlarımla satranç oynuyorum” dedi.

“Satranç taktiksel zekamızı geliştiriyor”
Öğrencilerden 13 yaşındaki Furkan Kaya ise “Uzun zamandır satranç oynamıyordum, burada kendimi geliştirdim ve daha iyi oynamaya başladım. Bu sene yaz okulunda çok daha güzel şeyler var. Hem telefona bakıp boş vakit geçirmiyorum hem de burada spor yapıyorum. Satranç oynayarak zihnimi geliştiriyorum. Bu kurs her genç için çok yararlı çünkü hem spor yapıyoruz hem de yararlı şeyler öğreniyoruz. Satranç zaten taktiksel zekamızı geliştiriyor. Benim tavsiyemle iki arkadaşım buraya geldi, diğer arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum” dedi.

Öğrenciler Yaz Spor Okulları’nda, Pazartesi-Çarşamba ve Salı-Perşembe olmak üzere iki grup halinde farklı spor dallarında eğitim alıyor ayrıca yüzme kursuna da katılıyorlar. Yaz Spor Okulları’nda öğrenciler, bedensel ve zihinsel performanslarını artırıyor.
5 bölgede, 13 spor branşında binlerce öğrenci
Toplam 5 bölgede 13 spor branşında, 77 eğitmenle gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları’na 7 binin üzerinde kayıt alındı. Merkez bölge olan Alibeyköy Spor Tesisi’ne ise 2 bin 300 öğrenci kayıt yaptırdı. Eyüpsultanlı çocukların tatilin keyfini doyasıya çıkardıkları Yaz Spor Okulları, 6 hafta sürecek ve 2 Ağustos tarihinde sona erecek.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi
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