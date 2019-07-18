Eyüpsultan Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında satranç derslerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları devam ediyor.

Çocukların eğitmenler eşliğinde çeşitli dallarda eğitimler aldığı Yaz Spor Okulları’nda öğrencilere; konsantrasyon, hayal gücü ve mantıksal düşünce gibi becerilerini geliştirebilecekleri satranç dersleri de veriliyor.

Satrancın tekniklerini öğreniyorlar

Satranç derslerinde çocuklar, satrancın kurallarını, tekniklerini ve taktiklerini öğreniyor. Çocuklara önce taşların tanıtıldığı satranç antrenman programında, oyunun nasıl oynanması gerektiği, kuralları ve teknikleriyle öğretiliyor. Bu teknikleri öğrenen çocuklar gruplara ayrılarak kendi takımlarıyla satranç oynamaya başlıyor. Bu esnada eğitmenler de öğrencileri takip ediyor ve sorularını birebir yanıtlıyor.

“Bu sene yaz okulunda çok daha güzel şeyler var”

Satranç derslerine katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Efekan Durbal, satranç kursunu herkese tavsiye ettiğini ve burada her şeyi geliştirebileceklerini söylerken, “7 yaşımdan beri satranç oynuyorum. Burası sayesinde boş zaman geçirmiyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, koşuyorum ve eğleniyorum. Tatilim güzel geçiyor telefona bakıp oynamak yerine arkadaşlarımla satranç oynuyorum” dedi.