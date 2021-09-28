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  4. Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! Facianın eşiğinden dönüldü

Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! Facianın eşiğinden dönüldü

28.09.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da elektrik bakım onarım çalışması yapan ekibin aracı kontrolden çıkarak yokuştan aşağı kayarken, park halindeki hafif ticari aracı istinat duvarından aşağı düşürdü. Hafif ticari aracın düştüğü yerde bulunan kadın, yanındaki çocuğunu da çekerek son anda kaçabildi. Savrulan taşlardan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! Facianın eşiğinden dönüldü

Kaza, saat 17.00 sıralarında Rami Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik bakım onarımı yapan ekibin aracı, çalışma sırasında bir anda kontrolünden çıkarak yokuş aşağı kaymaya başladı.

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DUVARDA ASILI KALDI

Kayarken çarptığı park halindeki hafif ticari araç istinat duvarından aşağı düştü. Bakım onarım aracı duvarda asılı kaldı. Hafif ticari aracın düştüğü yerde bulunan Elif Göğüs, yanındaki çocuğunu da çekerek son anda kaçabildi. Göğüs, savrulan taşların üzerine gelmesiyle yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Elif Göğüs'ü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan, araçların olası kaymasına karşın sokağın başına vinç park edildi.

"YILDA 2-3 KEZ YAŞIYORUZ BUNU"

Cemal Öcal, "Elektrik işiyle uğraşan arkadaşlar kabloları yapıyorlardı. Ayakları kullanan bir operatör vardı, çocuk panik yaptı ve arabanın kollarını indirdi. Geri geri kaydı buraya. Kadınla çocuk vardı, kadın üstüne taşlar düştüğü halde çocuğu aldı çekti. Park halindeki araç iki kere askıda kaldı. Sanki aşağıdaki kadın kaçsın diye zaman verdi. Kadının yanına gittik, ayağı kırılmıştı. Anne ile çocukta hiçbir şey yok çok şükür. Bu yokuşun yapılması lazım. Çok saçma bir yokuş. Biraz insanlık olsun. Ucuz kurtulduk ama her yıl 2-3 kere yaşıyoruz bunu" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK KİMSE KULAK ASMADI"

Aracın asılı kaldığı apartman sakinlerinden Melahat Çürgüç, "Biz fen işlerine kaç kere şikayetçi olduk ama burayı yapmadılar. Ben kapıdan çıkacaktım, bir dakika önce çıksaydım araba kafama geliyordu. Bu yolu Büyükşehir yapmadı. Çoluk çocuğun kafasına taşlar geliyor. Bu yolu yapmak zorundalar. Fen işlerine o kadar şikayetçi olduk bize kulak asmadılar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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