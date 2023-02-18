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Eyüpsultan'da hareketli anlar! İki grup arasında silahlı kavga çıktı... 1 yaşındaki çocuk da vuruldu

18.02.2023 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi ağır yaralanırken, yoldan geçen bir vatandaş ve bebek arabasındaki çocuk da yaralandı.

Eyüpsultan'da hareketli anlar! İki grup arasında silahlı kavga çıktı... 1 yaşındaki çocuk da vuruldu

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan Hasan C. ile Alpay G. vurularak ağır yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

O sırada yolda yürüyen Recep T. ile bebek arabasındaki U.A.G. adlı 1 yaşındaki çocuğa da kurşun isabet etti.

4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silahı ele geçiren polis ekiplerinin çalışmaları
sürüyor.

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Eyüpsultan silahlı kavga

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