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  4. Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

23.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul'da İETT otobüsleri ve şoförlerine yönelik yaşanan saldırıların ardından Eyüpsultan'daki olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de önceki gün İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun ve oğlu darp edildi. Yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası, kimliği henüz bilinmeyen kişiler önce otobüs şoförünü sözlü olarak taciz etti ardından otobüsün camlarını kırdı. Otobüse giren saldırganlar, şoförü ve oğlunu darp etti. Bir süre sonra şoförü ve oğlunu otobüsten indiren saldırganlar, dışarıda da darp etmeye devam etti. Bu sırada, yolcuların bağrışmaları üzerine toplanan vatandaşlar, araya girerek şoförü ve oğlunu saldırıdan kurtardı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve oğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EYÜPSULTAN'DA DA SALDIRI KAMERADA

İkinci olay ise dün Eyüpsultan'da da meydana geldi. Saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken İBB ve İETT yetkilileri saldırıyı kınadı. Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. Saldırganlar otobüsün camını kırarak sürücüyü yaralanmasına neden oluyor.

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Kaynak: DHA

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