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Eyüpsultan'da ilginç kaza! Geri geri giderek kaldırıma çıkan otomobil kulübeye çarptı

25.12.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan'da ilginç kaza! Geri geri giderek kaldırıma çıkan otomobil kulübeye çarptı

Eyüpsultan'da kadın sürücünün kullandığı otomobil, geri geri giderek önce kaldırıma çıktı daha sonra güvenlik kulübesine çarptı. Otomobilin kaldırımda geri geri gitme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İslambey Mahallesi Hz. Halid Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde park halindeyken birden geri geri hareket etmeye başladı. Geri geri ilerleyen otomobil, önce bir motosiklete daha sonra bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Kaldırımda ilerleyen otomobil, güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kadın sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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"MOTOSİKLETİ ALTINA ALDI"

Görgü tanığı Gökay Durdu, "Öndeki araca çarptı kadın sürücü. Daha sonra geri geri kaldırımda ilerlemeye başladı. Motosikleti altına aldı. Park halindeki araçlara çarparak kulübeye çarptı. Motosiklet sürücüsü bacağından yaralandı. Ambulans kaldırıp hastaneye götürdü. Şahit oldum o ana. Baya kötü bir durumdu. Kimseye bir şey olmaması iyi oldu" dedi.

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OTOMOBİLİN KALDIRIMDA GERİ GERİ GİTMESİ KAMERADA

Otomobilin geri geri kaldırımda ilerlemesi bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde büfeye sipariş almak için iki kişi geliyor. O sırada kaldırımda geri geri ilerleyen otomobil, sipariş alan iki kişinin yanından geçerek güvenlik kulübesine yöneliyor. Kaldırımda panik olan kişi, aracın geldiğini son anda fark ederek kurtuluyor.

DHA

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